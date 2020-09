Verso Rio Ave-Milan: i rossoneri sono atterrati in Portogallo

Verso Rio Ave-Milan, la trasferta valida per l’accesso ai gironi dell’Europa League è ufficialmente cominciata

Ci siamo: l’ultima tappa che potrebbe condurre i rossoneri verso il tabellone principale dell’Europa League, edizione 2020/2021, è appena stata raggiunta: i rossoneri sono appena giunti in Portogallo, dove domani affronteranno il Rio Ave.

La spedizione valida per gli spareggi della competizione europea è ufficialmente cominciata, in seguito alla conferenza stampa di rito di Mister Pioli, il quale ha anche diramato la lista degli arruolabili per il fondamentale match di domani sera. Rossoneri con molte defezioni, ma appuntamento assolutamente fondamentale per il prosieguo della stagione.