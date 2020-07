Tuttosport: Pioli potrebbe schierare Gabbia, Kjaer in panchina

Tuttosport: Gabbia potrebbe partire titolare, mentre Simon Kjaer, non ancora al meglio della condizione fisica, dovrebbe sedersi in panchina

Non solo Conti-Calabria, in difesa Stefano Pioli potrebbe variare qualcosa anche nel reparto centrale. Simon Kjaer non sarebbe al 100% e per questo motivo il tecnico rossonero, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina potrebbe schierare dal primo minuto Matteo Gabbia.

Il classe ’99 di Busto Arsizio aveva preso il posto del danese contro il Lecce a pochi istanti dal termine del primo tempo, disputando una gara discreta, meno che l’ingenuità che aveva regalato il calcio di rigore al club pugliese, trasformato da Mancosu.