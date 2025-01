Turci sulla nazionale italiana: «Non ho dubbi su Spalletti, ho questo grande sogno». Le ultimissime notizie sul calcio

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole anche sulla nazionale.

«La vivo con passione e grande ansia, sogno di rivedere la Nazionale in un Mondiale anche per i ragazzi giovani che non lo hanno vissuto. Spalletti deve costruire un gruppo ancora più forte, non ho dubbi che lavorerà e migliorerà ripartendo dagli errori del passato. Il mister in questo è un maestro. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni che ultimamente con la Nazionale sono un po’ mancate».