Trevisani si sbilancia su Lukaku: «15 gol li può fare tranquillamente al Milan. Ma non devi pensare a questo…». Le parole del giornalista

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio per analizzare il possibile colpo del calciomercato Milan, Lukaku.

PAROLE – «Cosa vuoi far fare a Lukaku, 15 gol al Napoli o al Milan? Li può fare tranquillamente. Ma non pensare che i gol arrivino in partite importanti, però. Non pensare che faccia la differenza nei big match. Pensi che farà gol? Sì, farà 15 gol. Li può fare dappertutto. È forte fisicamente, comunque gli spazi si creano e comunque gioca in squadre che le occasioni gliele fanno fare. E lui 15 gol li fa. Se vuoi qualcuno che ti domini i big match mentalmente, fisicamente, tecnicamente, hai sbagliato destinatario».