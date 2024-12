Le dichiarazioni di Paolo Tramezzani su Atalanta Milan di questa sera: «I rossonero ora sono più squadra: prima non vedevo…»

Le dichiarazioni dell’ex calciatore e allenatore Paolo Tramezzani rilasciate ai microfoni di TMW Radio, durante l’andata in onda del programma Maracanà. Il commento sulla partita che attende questa sera il Milan contro l’Atalanta in trasferta. Un big match carico di tensione per l’importanza del risultati ai fini della classifica: i rossoneri vogliono rientrare nella corsa scudetto con le altre squadre.

PAROLE – «Confermerà un’Atalanta straordinaria, ma nel Milan ora vedo la voglia di sacrificarsi che all’inizio non vedevo. La vedo più squadra».