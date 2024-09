Totò Schillaci, ecco le CONDIZIONI dell’ex calciatore: ORE di grande APPRENSIONE

Momenti di grande apprensione per il mondo del calcio dopo le notizie arrivate dalle persone vicine a Totò Schillaci

L’Italia intera è in ansia per le condizioni di salute di Totò Schillaci, ricoverato in ospedale a Palermo per il riacutizzarsi di un tumore al colon. La Gazzetta dello Sport racconta l’atmosfera di apprensione e affetto che circonda il campione, simbolo delle Notti Magiche del ’90 e tante volte avversario del Milan in campionato.

Davanti al reparto di Pneumologia, un flusso continuo di parenti e amici testimonia l’amore della gente per Totò. Il personale ospedaliero vigila attentamente per garantire la privacy del paziente. Le condizioni di Schillaci rimangono gravi, ma per fortuna stazionarie.