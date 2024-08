Torriani Milan, Fonseca si sbilancia: «È ancora troppo presto ma...». La PREVISIONE per il futuro

Torriani Milan, Fonseca si sbilancia sul classe 2005: «È ancora troppo presto ma…». La PREVISIONE per il futuro

Intervenuto nel post partita dell’amichevole tra Barcellona e Milan, Paulo Fonseca ha parlato così del giovane Torriani. Le sue dichiarazioni.

TORRIANI – «Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui. Sportiello si è fatto male in hotel, Torriani ha giocato con grande personalità e coraggio. E’ troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro. Questo portiere avrà un grande futuro»

