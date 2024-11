Tonali Italia, il gol vale doppio: non segnava da 460 giorni. Il centrocampista è tornato al top dopo l’abisso delle scommesse

Il gol di Tonali al Belgio vale doppio per l’ex Milan. Per lui, infatti, si tratta della prima rete in maglia azzurra. Ma non solo. Come riferito da Opta, infatti, Tonali non segnava un gol da ben 460 giorni.

Il centrocampista aveva timbrato il cartellino per l’ultima volta il 12 agosto 2023 contro l’Aston Villa, con la maglia del Newcastle in Premier League. Poi l’abisso delle scommesse, la lunga squalifica e il ritorno al top.