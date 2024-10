Tonali Italia, l’ex Milan è rinato: Spalletti gli ha dato le redini del centrocampo e un suo compagno lo esalta così

Tonali Italia, l’ex Milan è rinato: Spalletti gli ha dato le redini del centrocampo e Ricardo Calafiori lo commenta in questo modo

Sandro Tonali si è preso l’Italia. Il ct Spalletti lo ha schierato per l’ennesima partita titolare contro l’Israele a Udine e l’ex Milan è stato tra i migliori in campo. Prestazioni di alto livello riconosciute anche dai suoi compagni di Nazionale, ad esempio da Riccardo Calafiori che ai microfoni di Sky nel post partita lo ha esaltato così.

PAROLE – «Cosa ci sta dando di diverso rispetto all’Europeo? E’ un animale, abbina quantità a qualità, si vede che la Premier aiuta tanto ragazzi come lui, come me e come altri ragazzi».