Tomori Milan, ecco quanto è disposta a offrire la Juventus. E i rossoneri...

Tomori Milan, la Juventus è disposta a presentare un’offerta intorno ai 30 milioni. La palla adesso passa alla società rossonera

Le ultime sulla situazione Tomori Milan con le dichiarazioni del giornalista Luca Bianchin riguardo l’interesse della Juventus, disposta a offrire una cifra alta per il difensore inglese.

PAROLE – “Tomori titolare in Juve-Milan. Fikayo è stato cercato dalla Juve, che ha fatto sapere di poter offrire 25-30 milioni. La sua priorità però è chiara: rimanere al Milan. E Conceiçao sembra volerlo mettere alla prova: per me sei forte, dimostrami di essere all’altezza“.