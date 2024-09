Tomori Milan, Abraham ENTUSIASTA! Bellissimo ANEDDOTO, cosa ha raccontato l’inglese

Tomori-Milan, Tammy Abraham, nuovo attaccante rossonero, entusiasta di ritrovare il difensore inglese: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Tammy Abraham, nuovo attaccante del Milan, ha parlato così di Tomori:

SU TOMORI – «Lo conosco da quando avevo 6 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme, ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Siamo cresciuti insieme, siamo arrivati in prima squadra, abbiamo giocato in Premier League, siamo arrivati in Serie A e ora giochiamo nello stesso club. E’ davvero un sogno».

