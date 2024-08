Thiaw Milan, i rossoneri possono tirare un sospiro di SOLLIEVO? Il Newcastle può CAMBIARE obiettivo!

Il difensore del Milan Malick Thiaw potrebbe restare alla corte di Paulo Fonseca in coabitazione con il nuovo acquisto rossonero Pavlovic

Il Newcastle ha avviato le trattative con il Crystal Palace per l’acquisto del difensore Marc Guehi, secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic. Il nazionale inglese, protagonista a Euro 2024, è diventato il principale obiettivo dei Magpies per rinforzare la difesa. Questa mossa sembra allontanare l’interesse del Newcastle per Malick Thiaw, giovane difensore del Milan. Sebbene il tedesco fosse stato cercato nelle scorse settimane, la preferenza dei bianconeri si è spostata su Guehi, valutato circa 40 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato a trattenere Thiaw, nonostante l’arrivo di Pavlovic. Il club rossonero considera il tedesco un investimento per il futuro e non intende privarsene facilmente. L’agente di Thiaw, Gordon Stipic, ha dichiarato: «Le attuali indiscrezioni su un trasferimento del mio assistito al Newcastle sono false e non veritiere».