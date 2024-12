Thiaw a DAZN: «Credo ancora allo scudetto. Atalanta? Ecco come dobbiamo affrontarla»

Thiaw, difensore del Milan, ha analizzato la partita di questa sera contro l’Atalanta nell’immediato pre-partita: le dichiarazioni

Intervenuta a Sky prima di Atalanta-Milan, Malick Thiaw, difensore tedesco dei rossoneri, ha analizzato così la sfida in programma tra pochi minuti a Bergamo. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Dobbiamo andare in campo con fiducia, aggressività, come abbiamo fatto anche in altre partite. Così possiamo vincere. Scudetto? Sì, per me sì. La stagione è ancora lunga ma è una partita importante per noi».