Thiaw Milan: anche lo Schalke SPERA nell’addio ai rossoneri, svelato il MOTIVO

Lo Schalke fa il tifo per il Newcastle per l’acquisto di Thiaw. Tra le possibili cessioni del Milan potrebbe esserci quella del difensore che piace al club inglese. In tal senso anche lo Schalke spera nell’addio ai rossoneri, il motivo:

come riportato da Charlie Bennett si accaparrerà il 10% di un’eventuale vendita. Si dice che il Newcastle sia interessato al difensore e pronto ad offrire 30 milioni di sterline. Al momento la cifra non basta.