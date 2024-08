Thiaw Milan, il Newcastle CAMBIA idea? OFFERTI 70 milioni per questo difensore: la chiusura è VICINA. Le ultime sul mercato rossonero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Newcastle sarebbe vicino all’acquisto di Mac Guehi, difensore del Crystal Palace per cui sarebbe pronta un’offerta da 70 milioni di euro circa. In questo modo i bianconeri non busserebbero più alla porta del calciomercato Milan per Thiaw.

PAROLE – «Trattative in corso per Marc Guehi per il Newcastle. È in cima alla lista per il Newcastle come nuovo CB e le trattative stanno avanzando sia dal lato del club che da quello dei giocatori. Il Crystal Palace vuole 65 milioni di sterline per Guehi».