Thiaw a Milan Tv: «Dovremo fare una grande prestazione»

Thiaw parla ai microfoni di Milan Tv prima del difficile match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta: le parole del difensore tedesco

ATALANTA – «Giochiamo contro una squadra forte in casa loro, non sarà una partita facile. Dobbiamo stare attenti e non avere distrazioni, servirà una grande prestazione»

CRESCITA – «Mi sento bene e so di poter crescere. So di poter migliorare ancora, oggi volgio fare bene come tutti i miei compagni»