Theo Hernandez FESTEGGIA dopo Milan Monza: «Felice di essere tornato a San Siro. Ci vediamo sabato» – FOTO

Theo Hernandez FESTEGGIA dopo Milan Monza: «Felice di essere tornato a San Siro. Ci vediamo sabato». Le parole del terzino rossonero

Theo Hernandez ha festeggiato sui social la vittoria dopo Milan Monza, valida per la seconda edizione del Trofeo Berlusconi. Inoltre, il terzino rossonero ha espresso tutta la sua gioia per essere ritornato a San Siro, mandando un invito ai tifosi in vista del match di sabato contro il Torino. Di seguito le sue parole:

Happy to be back at San Siro 🏟️

See you on Saturday! 🔴⚫ @acmilan pic.twitter.com/R9gxPvzT9H — Theo Hernandez (@TheoHernandez) August 14, 2024

PAROLE – «Felice di essere tornato a San Siro. Ci vediamo sabato».