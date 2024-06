Theo Hernandez Milan, il futuro è in bilico: questa OFFERTA rivoluzionerebbe il mercato rossonero. Gli aggiornamenti

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez, il cui futuro al Milan non sembra essere più così sicuro come fino a qualche settimana fa. Le ultime parole del francese hanno lasciato intendere che tutto può ancora succedere.

Secondo il quotidiano si deciderà tutto dopo l’Europeo. La sensazione è che una eventuale proposta da almeno 80 milioni di euro potrebbe alla fine far vacillare il club rossonero e rivoluzionare il mercato rossonero.