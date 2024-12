Theo Hernandez Milan, l’agente è arrivato a Milano: incontro con la dirigenza. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Theo Hernandez, ieri sera, ha passato seduto in panchina tutta la gara pareggiata contro il Genoa dal Milan. Come riportato da Marca, il suo agente, poco fa è arrivato a Milano per discutere con la società del futuro del giocatore francese.

Il terzino, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2026. Proprio per questa ragione, dunque, si cercherà una soluzione al più presto in un senso o nell’altro.