Infortunio Theo Hernandez, lascia l’allenamento della Francia! Scatta l’ALLARME sulle condizioni del terzino del Milan

Theo Hernandez lascia l’allenamento della Francia! Scatta l’ALLARME sulle condizioni del terzino del Milan: infortunio per lui?

Francia in apprensione per le condizioni fisiche di Theo Hernandez, il quale ha abbandonato l’allenamento odierno con la Francia dopo appena 20 minuti, probabilmente per infortunio. Come ricorda anche la stampa francese, il terzino del Milan reduce da un problema fisico accusato nell’ultima partita disputata contro il Lussemburgo: una botta al ginocchio che gli aveva procurato molto dolore.

Nulla dice al momento che i due eventi siano collegati, ma è probabile un riacutizzarsi del dolore. Piccola botta alla caviglia anche per Giroud, che ha però ripreso regolarmente ad allenarsi sotto gli ordini di Deschamps.