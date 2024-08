Terracciano Como entra nel vivo! Confermata la prima OFFERTA per il Milan: tutti i DETTAGLI e cosa può succedere

Sta prendendo vigore in queste ore la pista Como per Filippo Terracciano, terzino di proprietà del Milan che potrebbe essere chiuso in rossonero da Theo Hernandez e non solo.

Come confermato da Sport Mediaset nelle ultime ore il club lombardo ha presentato un’offerta in prestito con copertura completa dello stipendio e una clausola di opzione di acquisto inclusa. La trattativa è in corso.