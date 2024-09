Teotino: «GIOVANI Italia? Camarda non è Yamal, ma niente PANICO. E Spalletti…». Le parole sul giovane del Milan

Teotino a Sky Sport 24 ha parlato dei giovani dell’Italia citando anche Camarda, talento del Milan.

LE PAROLE – «Camarda ha quasi l’età di Yamal, ma non è Yamal come talento puro. Ma non facciamoci prendere dal panico. I Mondiali sono tra 2 anni e le qualificazioni iniziano tra 6 mesi. Non dobbiamo aver paura di sperimentare e provare. La base su cui ha lavorato Spalletti non è competitiva, bisogna trovare qualcosa di diverso. Oltre al fatto che bisogna provvedimetni per limitare l’impiego e il tesseramento degli stranieri, ma non dipende da Spalletti questo…».