Tare a Dazn: «Stasera non è decisiva per lo Scudetto. Le polemiche di Inter Juventus? Vi dico questo…»

Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Ci sono ancora tante partite, dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino adesso. Non sarà facile, ma vincere stasera sarebbe molto importante. Non è decisiva per lo Scudetto, dobbiamo solo ripetere ciò che abbiamo fatto fino adesso. Leao? La cosa positiva è che negli ultimi 10 giorni è stato molto bene. Il problema c’è ancora, ma sta meglio. Stasera ha una grande opportunità, le sue doti non sono mai state in discussioni. Inter-Juventus? Sono cose che succederanno anche in futuro. Dobbiamo essere bravi tutti nel fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri. Guardiamo in avanti con energia positiva».