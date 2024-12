Supercoppa Italiana Milan, a Milanello parte la missione araba: spunta un clamoroso retroscena, la dirigenza ha questa convinzione

Supercoppa Italiana Milan, la competizione che si giocherà i primi di gennaio in Arabia è un grande obiettivo del club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un importante retroscena in casa Milan in vista dell’imminente final four di Supercoppa Italiana.

Ibra, così come tutta la dirigenza e il gruppo squadra, crede ancora fermamente che la stagione possa avere una svolta. Magari a cominciare dalla Supercoppa, l’occasione per regalare a Cardinale il primo trofeo da proprietario del Milan e smorzare le critiche dei tifosi.