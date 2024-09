Spalletti: «Italia MATURISSIMA, mi ha convinto in maniera SPLENDIDA. Si è vista questa QUALITA’». L’intervista

Spalletti ha concesso un’intervista alla Rai dopo la vittoria dell’Italia contro Israele per 1-2 in cui hanno giocato due ex Milan (Donnarumma e Tonali).

L’ITALIA L’HA CONVINTO – «L’ha fatto in maniera splendida, tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono visite nel primo tempo. Il fatto che siamo stati in ordine senza mai lasciarci andare troppo è stato fondamentale. La squadra è maturissima, non matura»

LA PRESTAZIONE DEI GIOCATORI – «Anche stasera da un punto di vista tattico sono stati bravi a riconoscere le posizioni. Si sono messi nelle condizioni di giocare per come fanno nei club. Sanno benissimo cosa fare, si trovano ad occhi chiusi alcune volte. Nel secondo tempo si è vista molto meglio anche questa qualità nel possesso palla».