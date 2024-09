Spalletti CONTRO un giornalista francese: «Secondo lei utilizzo la TATTICA di far CADERE i calciatori?». La risposta alla frecciata

Spalletti in conferenza stampa dopo Francia Italia, match in cui sono scesi in campo 3 giocatori del Milan, ha risposto alla frecciata di un giornalista francese che aveva chiesto se fosse una “tattica” quella di far cadere spesso i giocatori azzurri nel secondo tempo.

LA RISPOSTA – «Cioè secondo lei utilizzo la tattica di far cadere i calciatori? Mah… A me è sembrato che in 2-3 situazioni non c’è stato fischiato fallo. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. E poi durante la partita facciamo ciò che ci porta più vantaggio a noi, non agli altri… Detto ciò, la Francia è una grande squadra e l’Italia ha giocato una grande partita. La cosa più importante per la ripartenza era vedere una squadra in campo».