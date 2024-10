Spagna Serbia: dove vedere il match, orario e probabili formazioni

Spagna Serbia: dove vedere il match di Nations League che vedrà scendere in campo il giocatore del Milan Alvaro Morata

All’Estadio Nuevo Arcangel di Cordoba si giocherà la sfida di Nations League tra Spagna-Serbia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione della sfida che vedrà protagonista i giocatori del Milan Morata, Pavlovic e Jovic.

Le probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Yeremy Pino; Morata. Ct: De la Fuente.

Serbia (3-5-1-1): Rajkovic, Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Nedeljkovic, Ilic, Grujic, Lukic, Birmancevic, Samardczic, Jovic. Ct: Stojkovic.

Orario e dove vederla in tv

Spagna-Serbia si gioca alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.