Slovan Bratislava Milan, Leao uomo partita dalla panchina: la Uefa premia il portoghese

Slovan Bratislava Milan, Leao viene nominato Player of the Match: il portoghese è decisivo partendo dalla panchina

L’inizio in panchina, poi l’ingresso, il gol e la nomina di uomo partita. La serata slovacca di Rafael Leao ha vissuto diversi momenti. Paulo Fonseca infatti lo ha relegato in panchina, preferendogli Okafor.

A inizio ripresa però il tecnico opera il cambio e la gara cambia. Al 68′ un gran pallone di Fofana lancia Leao che segna il gol dell’1-2 in favore del Milan. Poi Abraham la chiude prima del brivido finale. Al triplice fischio altra soddisfazione per il portoghese, con la Uefa che lo nomina Player of the Match.