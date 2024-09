Slot prima di Milan Liverpool: «Non vediamo l’ora di PROVARE questo. Luiz Diaz? E’ in PANCHINA perché…». L’intervista

Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Milan.

DEBUTTO IN CHAMPIONS COL LIVERPOOL – «E’ una serata speciale, l’anno scorso non ero al Liverpool e non eravamo in Champions. Non vediamo l’ora di provare le nostre carte in questo match».

LUIS DIAZ IN PANCHINA – «Non direi che non è in condizione di giocare. Ha giocato 2 partite di 90 minuti con la Colombia, è tornato mercoledè e aveva anche il jetlag. Bisogna considerare tutte queste cose. Anche le qualità di Gakpo e i tanti appuntamenti ache abbiamo. Abbiamo tanti giocatori e oggi gioca Cody rispetto all’ultima partita, ma sfrutterò le qualità dei giocatori in panchina».