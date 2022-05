Sconcerti: «Ibrahimovic? Il ritiro dipende da lui»

Mario Sconcerti ha parlato della possibilità di Zlatan Ibrahimovic di optare per il ritiro dopo l’operazione: le sue parole

Ospite di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato di Zlatan Ibrahimovic:

«Ritiro? Lo deve decidere lui, se il Milan gli dà la possibilità. Per lui il calcio è molto importante, sentirsi ancora un calciatore lo è. Poi magari gli potrebbe servire anche per stare senza calcio questo periodo. Certo, a 40 anni è dura anche per certi infortuni».