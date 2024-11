Scaroni a Sport Talk Industry: «In Italia si fanno cretinate, dev’essere concesso questo». Le ultimissime sul mondo rossonero

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto a Sport Talk Industry, ha rilasciato un commento sul mondo betting.

LE PAROLE – «Noi dobbiamo assolutamente cambiare la legge che ci impedisce di utilizzare il betting, non possiamo non avere benefici dal mondo delle scommesse. Sulla Serie A si muovono 35 miliardi di scommesse, che nessuna società italiana abbia vantaggi da questo è assurdo. In tutta Europa è concesso, in Italia no e credo che se una cosa viene concessa in tutta Europa e non in Italia vuol dire che in Italia si fanno cretinate».