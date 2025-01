Santiago Gimenez Milan, strategia delineata e condizioni stabilite: il Diavolo prepara la mossa inaspettata

Santiago Gimenez Milan, i rossoneri hanno delineato la strategia: possibile l’inserimento di una contropartita per abbassare l’esborso economico

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta preparando l’offerta per Santiago Gimenez.

Gimenez: Milan e Feyenoord stanno parlando e Rafaela Pimenta, agente del centravanti insieme al padre Christian, ha comunicato ai dirigenti olandesi la volontà del loro assistito di lasciare Rotterdam a gennaio e non nel prossimo mercato estivo. Gimenez: il Feyenoord è partito da una valutazione di 40 milioni e, anche alla luce della grande prova in Champions e dei 15 gol stagionali, non vuole fare sconti. Il Milan proverà a inserire nell’operazione una contropartita tecnica, ipotesi non semplice.