San Siro Milan, Ravezzani CONSIGLIA Sala: «L'impianto va ABBATTUTO! Solo qualche cretino può PENSARE che...»

San Siro-Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato la vicenda legata all’attuale impianto milanese

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani ha parlato così di San Siro, tema caldo di Milan e Inter.

PAROLE – «Abbatto S. Siro e lo rifaccio – sí, col fischio – andiamo a La Maura, no S. Donato – Noi a Rozzano – no, vi prego, vi faccio gratis un progetto da 300 mln – progetto delle balle – allora rifate pure S.Siro, ma giuratemi che S. Donato e Rozzano erano uno scherzo -To be continued. Precisiamo: S. Siro non può andare avanti con piccoli restauri. È uno stadio vecchio, sempre più a rischio. Qualche cretino pensa che possa diventare il Colosseo di Milano? L’unica soluzione è abbatterlo e costruirne uno vicino. Altrimenti sarà un disastro nel giro di pochi anni».