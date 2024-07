Samardzic Milan, altro che Pobega... Per sbloccare la TRATTATIVA è stato inserito questo rossonero! NOVITÀ

Samardzic Milan, altro che Pobega… Per sbloccare la TRATTATIVA è stato inserito questo rossonero! La NOVITÀ di calciomercato

Per sbloccare la trattativa che potrebbe portare Lazar Samardzic al calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero proposto alla dirigenza friulana il centrocampista Adli.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il rossonero sarebbe stato inserito per abbassare la cifra richiesta dall’Udinese ma allo stesso tempo il numero 94 ha offerte anche dall’Arabia, in particolare dall’Al Shabab. Dopo il nome di Pobega, vedremo se quello di Adli sarà quello giusto per sbloccare l’affare.