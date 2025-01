Saelemaekers, la Roma spinge per tenerlo: la volontà di Conceicao è ben chiara

Saelemaekers, tra una permanenza alla Roma e un ritorno al Milan: la volontà di Sergio Conceicao è già definita

Come ormai è noto la Roma al termine della stagione vorrebbe provare a trattare con il Milan per trattenere Alexis Saelemaekers. Il belga sarebbe felice in giallorosso, nel mentre però c’è anche la volontà di Sergio Conceicao con cui fare i conti.

Stando a quanto riportato dall’edizione romana di Repubblica, il tecnico portoghese apprezzerebbe particolarmente l’esterno e lo riterrebbe perfetto per un ipotetico 4-4-2.