Saelemaekers Milan, non solo la Roma: spunta un’ipotesi a SORPRESA per il belga. Le ULTIMISSIME

Saelemaekers Milan, non solo la Roma: spunta un’ipotesi a SORPRESA per l’esterno belga. Le ULTIMISSIME novità

Resta in bilico il futuro di Alexis Saelemaekers, rientrato al Milan dopo l’ottima stagione in prestito al Bologna. Fonseca sta spingendo con la dirigenza per non farlo partire ma chiaramente il club si riserverà di valutare le eventuali offerte che arriveranno.

Non c’è soltanto l’opzione Roma per lui (si è parlato in queste ultime ore di un suo possibile inserimento nell’affare Abraham): sulle tracce di Alexis ci sarebbero anche alcuni alcun di Premier League. Per il Milan vale almeno 15 milioni di euro.