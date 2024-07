Saelemaekers Milan, NOVITÀ sul futuro del belga: c’è un aspetto che complica la cessione. Il punto

Saelemaekers Milan, ci sono NOVITÀ sul futuro dell’esterno belga: c’è un aspetto che complica la cessione. Il punto

Tuttosport questa mattina in edicola ha fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers, esterno di proprietà del Milan rientrato alla base dopo l’ottima stagione in prestito al Bologna.

Il belga resta in vendita ma, come riportato dal quotidiano, di offerte vere dalla Premier League per lui ancora non sono arrivate. Motivo per cui al momento la sua cessione è un argomento non così caldo.