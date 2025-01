Saelemaekers Milan, c’è stato un incontro con la Roma: la situazione dipende anche dall’affare Buchanan dei giallorossi con l’Inter

Saelemaekers tra Milan e Roma. Giallorossi che puntano su Buchanan, lui è l’ultima voce di calciomercato che potrebbe decidere il futuro del belga ex rossonero. Questa Mattina Il Messaggero ha fatto il punto sui papabili acquisti dei giallorossi e (tra le tante operazioni in programma per il club capitolino) c’è anche il pensiero verso l’esterno dell’Inter. Così, in un breve estratto, il quotidiano:

BUCHANAN ROMA – «Con i nerazzurri non si è parlato solamente di Frattesi, ma la Roma ha chiesto informazioni per Buchanan. Anche in questo caso la trattativa è tutt’altro che semplice. L’Inter ha fatto sapere che non vuole darlo via in prestito secco. A Milano c’è stato inoltre l’incontro anche col Milan per Saelemaekers. Le parti si aggiorneranno nella seconda metà di gennaio. Ghisolfi è in pressing e continua il casting per la fascia destra. Uno degli obiettivi resta Alberto Costa, ma c’è la forte concorrenza di Juventus e Sporting Lisbona. Rischia di sfumare Kayode che è vicino al Leicester. In mezzo al campo resta viva l’idea Reitz, ma la priorità ora è Frattesi. Per il ruolo di vice Svilar piace Gollini»