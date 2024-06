Saelemaekers Milan: il belga torna in rossonero, l’IDEA dell’agente per il FUTURO

Saelemaekers non sarà riscattato dal Bologna. Il belga tornerà al Milan ma solo di passaggio, il piano dell’agente per il futuro

Sembrava un riscatto certo e invece il Bologna non sembra intenzionato a prendere a titolo definitivo Alexis Saelemakers dal Milan.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’esterno belga, tornerà quindi in rossonero, anche se difficilmente ci resterà. Il suo agente proverà a sondare il mercato inglese per trovargli una nuova sistemazione, possibilmente stavolta a titolo definitivo.