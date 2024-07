Saelemaekers Milan a un BIVIO, lui sta provando così a convincere Fonseca: RETROSCENA da Milanello

Saelemaekers Milan a un BIVIO, lui sta provando così a convincere Fonseca: spunta questo RETROSCENA da Milanello

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers, esterno reduce da un’ottima stagione al Bologna e rientrato alla base per via del mancato riscatto da parte del club rossoblu.

In questi giorni a Milanello il belga si sta allenando duramente per far tornare sui suoi passi Fonseca. Per il Milan però Saelemaekers resta in uscita: sulle sue tracce secondo il quotidiano si sarebbe inserito anche il Napoli di Conte.