Sacchi SICURO: «L’Italia potrebbe regalarci una sorpresa. Non mi stupirei se…». Le parole dell’ex allenatore del Milan ed ex commissario tecnico della Nazionale

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’Italia in vista dell’Europeo che inizierà tra pochissimi giorni. Ecco le parole dell’ex Milan:

PAROLE – «La cosa che mi regala più tranquillità è la presenza di Spalletti. Credo che il c.t. sia un grande allenatore, capace di dare un gioco e uno stile alle sue squadre, e lo ha mostrato col Napoli. E credo anche che, se i ragazzi che ha scelto per l’Euro lo seguiranno, l’Italia potrebbe regalarci una sorpresa. Non mi stupirei se gli azzurri partissero subito col piede sull’acceleratore. Giocheremo prima con l’Albania, poi con Spagna e Croazia: tutte nazionali da tenere nella massima considerazione, da affrontare con serietà e determinazione. Il lavoro del c.t. è complicato: ha poco tempo a disposizione per preparare un torneo difficile come l’Euro, ma sono convinto che Spalletti sia l’uomo giusto al posto giusto».