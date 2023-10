Sacchi shock su Leao: «Con me non giocherebbe. Se non nasci con un certo temperamento…». Le sue parole alla Gazzetta

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra Milan e Juventus. Le sue dichiarazioni.

LEAO – «Con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo»

COSA DEVE FARE PIOLI – «Pioli è uscito dal tatticismo del suo passato, ora per me ha un dovere: non confondere i giocatori. Continua a dare un gioco, a cercare il palleggio corto»

PULISIC – «Pulisic non si muove male. Se è intelligente come dicono, perfetto. Il calcio sarà sempre più un gioco collettivo di intelligenza»

SCOMMESSE – «É un dispiacere per me, mi dispiace anche perché nei miei anni con le nazionali giovanili ho conosciuto qualcuno dei protagonisti. Mi viene in mente un episodio. Al Parma, a metà anni Ottanta, lasciai due giocatori che erano con me da anni perché parlavano solo di soldi. La mente umana può pensare intensamente solo una cosa alla volta e non possono essere i soldi»

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE DICHIARAZIONI DI SACCHI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT