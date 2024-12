Sacchi sul Milan: «Voto alla stagione? Assegno un sei meno meno!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri a La Gazzetta dello Sport.

«Sono sincero, al Milan non assegnerei un voto alto: diciamo un 6 meno meno… Il che significa che ci sono ampi margini di miglioramento. Purtroppo di partite convincenti ne ho viste poche, l’ottavo posto in campionato non è proprio il massimo per un club come quello rossonero»