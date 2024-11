Sacchi: «Belgio Italia è fondamentale per gli azzurri. Da Spalletti mi aspetto questa prestazione»

Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha presentato la partita tra Belgio e Italia di Nations League: le parpole dell’ex allenatore storico del Milan

LE PAROLE – «La sfida a Bruxelles è fondamentale non soltanto per la classifica del gruppo di Nations League, ma anche per avere la conferma dei progressi che gli azzurri, dopo il disastroso Europeo, hanno mostrato nel nuovo corso. Il Belgio è un avversario tutt’altro che malleabile, soprattutto perché gioca in casa e avrà il sostegno del pubblico. Dall’Italia di Spalletti mi aspetto una prestazione convincente sotto il profilo tecnico e pure dal punto di vista morale».