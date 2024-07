Romero DIMENTICA il Milan: «Importante tornare in Spagna, poi anche questo aiuta»

L’ex Milan Luka Romero in attesa della conferenza stampa di presentazione ha rilasciato qualche parola come neo giocatore dell’Alaves

LE PAROLE – «Per me è molto importante tornare a giocare in Spagna, mi piace molto questo campionato. Bisogna cercare di imparare molto, so di cosa si tratta, bisogna adattarsi al gruppo e allenarsi ogni giorno. Conosco l’allenatore dai tempi del Mallorca e questo rende tutto più facile»