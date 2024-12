Roma Atalanta 0-2: De Roon e Zaniolo fanno volare Gasperini, nuova vittoria prima del Milan

Roma Atalanta 0-2: De Roon e Zaniolo fanno volare Gasperini, nuova vittoria prima del big match col Milan. Il resoconto

La Roma viene sconfitta dall’Atalanta per 0-2 nell’ultima partita della 14° giornata di Serie A. A far volare la Dea di Gasperini sono stati i gol di De Roon al 69′ (tiro deviato dalla distanza) e Zaniolo all’89’ (colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed esultanza senza maglia da ex).

Nuova importante vittoria per la Dea prima del big match col Milan in programma venerdì sera. Non decolla, invece, la Roma di Ranieri.