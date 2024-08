Rocchi fa il punto: «Razzismo? Sarà TOLLERANZA ZERO. Vogliamo arbitri decisionisti». Le dichiarazioni del disegnatore

Il designatore dell’AIA Gianluca Rocchi è intervenuto nel corso della conferenza stampa di inizio stagione tenuta a Cascia, provincia di Perugia, per parlare della stagione della Serie A che verrà e di molti temi che interessano anche al Milan.

RAZZISMO – «Nessun passo indietro sul razzismo, sarà ancora tolleranza zero verso ogni manifestazione in tal senso. La scorsa stagione è andata bene, tranne che in un episodio, quello di Udine, non abbiamo registrato momenti particolari di razzismo e questo grazie anche alla maturità del pubblico e delle società»

ARBITRI – «Vogliamo arbitri decisionisti in campo e in tal senso chiedo maggiore coraggio. Chiediamo di arbitrare come se la tecnologia non ci fosse – ha spiegato Rocchi -. Poi ovviamente sanno che ne possono usufruire. Un arbitro forte – ha sottolineato il designatore – è quello che in campo prende la decisione e nei successivi dieci secondi capisce che forse ha sbagliato e quindi ricorre alla tecnologia. Corregge l’errore e poi riprende ad arbitrare con lo stesso piglio decisionista»

TUTELA – «Massima severità verso i calciatori che entrano per far male sugli avversari. Vogliamo tutelare la salute dei giocatori. Dobbiamo assolutamente tutelare chi gioca al calcio»