Milan, vincere stasera per riaccogliere i tifosi a San Siro nelle notti europee

Ritorno dei tifosi allo stadio: la UEFA consentirà, dalla prossima settimana, l’ingresso contingentato dei tifosi: ecco la capienza massima

Una presa di posizione da parte del massimo organismo continentale che, se confermata, accenderà un dibattito con i vari governi europei impegnati nella lotta contro la diffusione della pandemia da Coronavirus nei vari territori.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rob Harris, dell’agenzia internazionale Associated Press, infatti, la UEFA intende regolamentare nuovamente gli accessi dei tifosi negli stadi, limitandola ad una capienza del 30%. La normativa vigerà a partire dalle gare delle nazionali in programma la settimana prossima; sarà ancora vietata la trasferta ai tifosi ospiti. Il Milan dunque potrà riportare parzialmente i propri tifosi allo stadio per far assaporare loro nuovamente la magia dalle notti europee ma prima bisogna vincere stasera contro il Rio Ave.