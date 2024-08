Risultati Serie A, si RIALZA il Napoli contro il Bologna, CROLLA la Roma contro l’Empoli: come sono andati i match delle 20:45

Terminano adesso le gare delle ore 20:45 di questo secondo turno del campionato di Serie A: ecco i risultati finali di Roma Empoli e di Napoli Bologna. I partenopei trovano la prima vittoria sotto la guida di Antonio Conte, superando i rossoblù con un secco 2 a 0. Decidono le reti di Di Lorenzo e di Kvaratskhelia.

Pesante sconfitta invece per la Roma che perde per 1 a 2 contro l’Empoli. Apre le marcature Gyasi. Il raddoppio arriva su rigore grazie a Lorenzo Colombo, arrivato in prestito dal Milan. Accorcia le distanze Shomurodov ma non basta.