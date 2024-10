Rinvio Bologna Milan, la ricostruzione lascia basiti i tifosi rossoneri! C’entra Scaroni, notizia che fa rumore

Rinvio Bologna Milan, clamorosa ricostruzione del Corriere della Sera: ecco cosa è successo ieri prima della decisione

Clamorosa indiscrezione rivelata dal Corriere della Sera sul rinvio di Bologna–Milan, gara che era inizialmente in programma oggi pomeriggio alle 18.30 al Dall’Ara.

Rinvio di Bologna-Milan: le polemiche. Fenucci in consiglio di Lega, Scaroni si astiene. Scaroni, parte in causa, con signorilità si è astenuto dal voto. Gli altri consiglieri hanno appoggiato l’AD Fenucci (Bologna) che ha partecipato pur non appartenendo al Consiglio.